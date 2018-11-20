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СНГ 20.11.2018 13:34

США предложили ВМС Украины два старых фрегата

Украина получила от США предложение о передаче ей двух фрегатов Oliver Hazard Perry, ранее выведенных из состава американских Военно-морских сил (ВМС), заявляет командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.

"Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа OliverPerry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах", - сказал И.Воронченко в эфире "5 канала".

По его словам, такого типа корабли нужны Украине на перспективу. "И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются", - рассказал командующий ВМС ВСУ.

"Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить. Приблизительно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля - это 30% от его пути эксплуатации. 60-70% - это содержание, это модернизация и утилизация", - добавил И.Воронченко.

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Тэги: УКРАИНА, ВМС, США, ФРЕГАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]