США предложили ВМС Украины два старых фрегата

Украина получила от США предложение о передаче ей двух фрегатов Oliver Hazard Perry, ранее выведенных из состава американских Военно-морских сил (ВМС), заявляет командующий ВМС Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.
"Да, действительно, мы получили предложение о передаче двух единиц фрегата типа OliverPerry, которые были выведены из состава ВМС США в 2013-2015 годах", - сказал И.Воронченко в эфире "5 канала".
По его словам, такого типа корабли нужны Украине на перспективу. "И сейчас все эти предложения нами внимательно прорабатываются", - рассказал командующий ВМС ВСУ.
"Мы просчитываем непосредственно, как мы будем принимать, в каком состоянии, что для этого нужно, сколько они будут стоить. Приблизительно $25 млн стоит ежегодная эксплуатация такого типа фрегата с учетом заработной платы экипажа, его ремонта. Если брать мировой опыт, то сама стоимость корабля - это 30% от его пути эксплуатации. 60-70% - это содержание, это модернизация и утилизация", - добавил И.Воронченко.
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