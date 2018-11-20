В йеменской Ходейде произошли бои между хуситами и силами коалиции

Столкновения между йеменскими повстанцами-хуситами и силами арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии произошли в портовом городе Ходейда на побережье Красного моря, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По данным властей Йемена, столкновения начались после авиаудара со стороны коалиции по позициям хуситов в городе и за его пределами в ночь на вторник. Эту информацию подтвердили агентству очевидцы.

Порт Ходейда - стратегически важный объект. В частности, именно через него в Йемен поставляется по линии ООН львиная доля гуманитарной помощи.

Накануне сообщалось, что признанное международным сообществом правительство Йемена выражает готовность участвовать в мирных переговорах с повстанцами-хуситами в Швеции.

Ранее сообщалось, что по просьбе спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса лидер хуситов распорядился прекратить атаки на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, и ее союзников. Военный конфликт в Йемене продолжается около трех лет.