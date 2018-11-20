В йеменской Ходейде произошли бои между хуситами и силами коалиции

Столкновения между йеменскими повстанцами-хуситами и силами арабской коалиции под руководством Саудовской Аравии произошли в портовом городе Ходейда на побережье Красного моря, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
По данным властей Йемена, столкновения начались после авиаудара со стороны коалиции по позициям хуситов в городе и за его пределами в ночь на вторник. Эту информацию подтвердили агентству очевидцы.
Порт Ходейда - стратегически важный объект. В частности, именно через него в Йемен поставляется по линии ООН львиная доля гуманитарной помощи.
Накануне сообщалось, что признанное международным сообществом правительство Йемена выражает готовность участвовать в мирных переговорах с повстанцами-хуситами в Швеции.
Ранее сообщалось, что по просьбе спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса лидер хуситов распорядился прекратить атаки на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, и ее союзников. Военный конфликт в Йемене продолжается около трех лет.
Президент Алиев повысил в звании главу пенитенциарной службы Азербайджана
Президент Алиев отмечает расширение двустороннего военного сотрудничества с Турцией
Президент Алиев принял в Баку главу Союза журналистов России
Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт сжиженного газа на 28%
Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 22%
В Азербайджане вышел на свободу один из осужденных по делу о пожаре в жилом доме в Баку, в котором погибли 15 человек
Елизавета II и принц Филипп отмечают 71-летнюю годовщину свадьбы
В Азербайджане отравились 5 школьников, после оказания медицинской помощи их отпустили домой - Минздрав
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
ВТБ (Азербайджан) выступил партнером III Международного банковского форума
Таможенный комитет и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
В Баку состоялся семинар Методического центра русского языка РИКЦ
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»