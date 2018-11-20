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Оборона 20.11.2018 13:10

Начальники Генштабов Азербайджана и Турции обсудили ситуацию в Карабахе, развитие сотрудничества

Главы генштабов Азербайджана и Турции заместитель министра обороны генерал-полковник Наджмеддин Садыков и генерал армии Яшар Гюлер обсудили во вторник в Баку вопросы военного сотрудничества.

«Н.Садыков проинформировал турецкую сторону о военно-политической ситуации и безопасности в регионе, а также нынешней обстановке на линии армяно-азербайджанского фронта»,- говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

Он отметил, что Армения продолжает оккупационную политику в отношении Азербайджана. Н.Садыков подчеркнул, что решение конфликта возможно только в рамках территориальной целостности Азербайджана, на основе норм и принципов международного права.

Глава генштаба ВС Азербайджана также отметил, что с целью наращивания военной мощи Баку расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах, что является основным фактором, обеспечивающим стабильность в регионе.

В свою очередь, Я.Гюлер выразил удовлетворение уровнем плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Он подчеркнул важность проводимых совместных военных учений с участием различных видов войск, а также организации взаимных визитов и встреч военных специалистов.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, ГЕНШТАБ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]