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Внешняя политика 20.11.2018 13:19

Новый посол Афганистана в ближайшие дни представит верительные грамоты руководству Азербайджана – источник

Новый посол Афганистана в Баку Хейруллах Спеленай в ближайшие дни представит верительные грамоты руководству Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Х.Спеленай прибыл в Баку накануне вечером. В ближайшие дни он представит верительные грамоты руководству Азербайджана»,- сказал собеседник агентства.

Х.Спеленай, в 80-е годы XX века проходил обучение в азербайджанском институте нефти и химии. Владеет русским языком. Он сменил на посту посла Афганистана в Азербайджане Мохаммада Таки Халили, который занимал эту должность с декабря 2014 года.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АФГАНИСТАН, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]