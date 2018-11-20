Новый посол Афганистана в ближайшие дни представит верительные грамоты руководству Азербайджана – источник

Новый посол Афганистана в Баку Хейруллах Спеленай в ближайшие дни представит верительные грамоты руководству Азербайджана, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» дипломатический источник.

«Х.Спеленай прибыл в Баку накануне вечером. В ближайшие дни он представит верительные грамоты руководству Азербайджана»,- сказал собеседник агентства.

Х.Спеленай, в 80-е годы XX века проходил обучение в азербайджанском институте нефти и химии. Владеет русским языком. Он сменил на посту посла Афганистана в Азербайджане Мохаммада Таки Халили, который занимал эту должность с декабря 2014 года.

Ф.Исазаде