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Дальнее зарубежье 20.11.2018 15:03

IKEA стала крупнейшим частным владельцем лесов в Литве - СМИ

Шведская компания IKEA в текущем году увеличила принадлежащие ей площади лесов в Литве на 33% - до 20 тыс. га и стала крупнейшим оператором частных лесных владений в этой стране, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.

Глава литовской Ассоциации частных владельцев лесов Айдас Пиворюнас заявил изданию, что дополнительные 5 тыс. га леса в Литве IKEA могла приобрести у зарегистрированной в Швеции компании управления имуществом GreenGold. Сумма сделки, вероятно, превысила 10 млн евро.

Verslo zinios в январе этого года писала, что IKEA за последний год увеличила принадлежащие ей площади лесов в Литве на 50% - до 15 тыс. га, став одним из крупнейших частных владельцев лесов в стране.

По данным зарегистрированной в Румынии компании IRI Forest Management SRL, входящей в группу IKEA, площади лесов группы в трех прибалтийских странах с начала 2018 года выросли в 2,2 раза - до 120 тыс. га. В Латвии площади лесных владений IKEA возросли в 3 раза - до 90 тыс. га, в Эстонии этот показатель не изменился, там группе принадлежат 10 тыс. га леса.

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Тэги: ЛИТВА, IKEA, ЛЕС, ПОКУПКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]