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СНГ 20.11.2018 14:35

Столтенберг напомнил России о необходимости соблюдать ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник вновь призвал Россию соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы должны все призвать Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение ДРСМД, так как мы не хотим новой гонки вооружений, а ДРСМД в течение нескольких десятилетий был важен для нашей безопасности", - сказал Й.Столтенберг журналистам перед советом ЕС по иностранным делам с участием министров обороны, в котором он примет участие.

"США полностью соблюдают ДРСМД. Нет новых американских ракет в Европе, но при этом есть новые российские ракеты в Европе", - сказал он.

Й.Столтенберг пообещал обсудить с министрами обороны ЕС вопрос новых российских ракет.

"Я подниму с министрами ЕС одну проблему, с которой мы сталкиваемся: новые российские ракеты, которые ставят под угрозу ДРСМД", - сказал генсек.

Й.Столтенберг отметил, что российские ракеты SSC-8 (по натовской классификации) мобильные и их трудно обнаружить, они могут нести ядерный боезаряд.

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Тэги: НАТО, РОССИЯ, ДРСМД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]