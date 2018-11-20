Столтенберг напомнил России о необходимости соблюдать ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник вновь призвал Россию соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Мы должны все призвать Россию обеспечить полное и прозрачное соблюдение ДРСМД, так как мы не хотим новой гонки вооружений, а ДРСМД в течение нескольких десятилетий был важен для нашей безопасности", - сказал Й.Столтенберг журналистам перед советом ЕС по иностранным делам с участием министров обороны, в котором он примет участие.

"США полностью соблюдают ДРСМД. Нет новых американских ракет в Европе, но при этом есть новые российские ракеты в Европе", - сказал он.

Й.Столтенберг пообещал обсудить с министрами обороны ЕС вопрос новых российских ракет.

"Я подниму с министрами ЕС одну проблему, с которой мы сталкиваемся: новые российские ракеты, которые ставят под угрозу ДРСМД", - сказал генсек.

Й.Столтенберг отметил, что российские ракеты SSC-8 (по натовской классификации) мобильные и их трудно обнаружить, они могут нести ядерный боезаряд.