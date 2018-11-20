Президент Алиев принял в Баку главу Союза журналистов России

Президент Ильхам Алиев отмечает важность активизации сотрудничества между СМИ Азербайджана и России.
И.Алиев во вторник в Баку принял председателя Союза журналистов РФ Владимира Соловьева, сообщает сайт главы государства.
«И.Алиев отметил успешное сотрудничество между представителями СМИ Азербайджана и РФ, подчеркнул важность еще большей активизации связей в этой сфере»,- отмечается в информации.
В свою очередь, В.Соловьев отметил заинтересованность в налаживании контактов с азербайджанскими коллегами. В этой связи, он подчеркнул значимость подписанного 19 ноября Меморандума о сотрудничестве между Советом по прессе Азербайджана и Союзом журналистов РФ.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»