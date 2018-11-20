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Внешняя политика 20.11.2018 13:36

Президент Алиев принял в Баку главу Союза журналистов России

Президент Ильхам Алиев отмечает важность активизации сотрудничества между СМИ Азербайджана и России.

И.Алиев во вторник в Баку принял председателя Союза журналистов РФ Владимира Соловьева, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев отметил успешное сотрудничество между представителями СМИ Азербайджана и РФ, подчеркнул важность еще большей активизации связей в этой сфере»,- отмечается в информации.

В свою очередь, В.Соловьев отметил заинтересованность в налаживании контактов с азербайджанскими коллегами. В этой связи, он подчеркнул значимость подписанного 19 ноября Меморандума о сотрудничестве между Советом по прессе Азербайджана и Союзом журналистов РФ.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РФ, СЖ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]