МИД Пакистана вызвал посла США из-за слов Трампа о помощи бен Ладену

В МИД Пакистана во вторник вызвали посла США Пола Джонса, чтобы выразить ему протест из-за слов президента США Дональда Трампа, обвинившего Пакистан в укрывании лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

"Такие безосновательные заявления были абсолютно неприемлемы", - приводит агентство выдержки из заявления внешнеполитического ведомства Пакистана.

Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал Д.Трампа за его слова.

В конце минувшей недели Д.Трамп заявил в интервью, что "все в Пакистане знали о том, что в их стране укрывается глава "Аль-Каиды", но никто ничего не сказал".

Усама бен Ладен - лидер "Аль-Каиды", причастный к теракту 11 сентября 2001 года на территории США, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.