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Дальнее зарубежье 20.11.2018 13:52

МИД Пакистана вызвал посла США из-за слов Трампа о помощи бен Ладену

В МИД Пакистана во вторник вызвали посла США Пола Джонса, чтобы выразить ему протест из-за слов президента США Дональда Трампа, обвинившего Пакистан в укрывании лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, сообщает "Ассошиэйтед пресс".

"Такие безосновательные заявления были абсолютно неприемлемы", - приводит агентство выдержки из заявления внешнеполитического ведомства Пакистана.

Накануне премьер-министр Пакистана Имран Хан раскритиковал Д.Трампа за его слова.

В конце минувшей недели Д.Трамп заявил в интервью, что "все в Пакистане знали о том, что в их стране укрывается глава "Аль-Каиды", но никто ничего не сказал".

Усама бен Ладен - лидер "Аль-Каиды", причастный к теракту 11 сентября 2001 года на территории США, был убит американским спецназом в 2011 году в районе пакистанского города Абботтабад.

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Тэги: ПАКИСТАН, США, ПОСОЛ, ВЫЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]