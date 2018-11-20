Литва грозит покинуть Интерпол, если организацию возглавит россиянин Прокопчук

Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если его главой будет избран представитель России Александр Прокопчук, заявил во вторник литовский парламент.
"Если А. Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Литва вместе с другими демократическими странами должна будет незамедлительно рассмотреть возможность выхода из этой организации", - говорится в принятой во вторник литовским сеймом резолюции.
За резолюцию проголосовали 88 депутатов, против - ни одного, семь воздержались.
В свою очередь МВД Литвы в своем заявлении подчеркивает, что Вильнюс будет стремиться к тому, чтобы главой Интерпола не был избран А.Прокопчук.
Ранее с предупреждением покинуть Интерпол выступила Украина.
Кроме А.Прокопчука на пост главы Интерпола претендует советник президента этой организации Ким Чонгчанг из Южной Кореи, ранее он занимал должность старшего вице-президента.
Возглавлявший ранее Интерпол Менг Хонгвей в октябре ушел в отставку после его ареста в Китае по подозрениям в коррупции.
А.Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент, он является вице-президентом Интерпола.
Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду, 21 ноября.
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