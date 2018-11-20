Таможенный комитет и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Caspian European Club проведут 6 декабря 2018 года совместный бизнес-форум. Председательствовать на бизнес-форуме будет глава ГТК Сафар Мехтиев. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Встреча организовывается по просьбе компаний, представляющих различные сектора экономики и инициирована по результатам обсуждений вопросов и предложений, выдвинутых в рамках заседаний отраслевых клубов Caspian European Club.

На бизнес-форуме будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний Caspian European Club по вопросам, касающимся таможенной деятельности. В рамках форума бизнесменам также будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие вопросы.

«Со своей стороны хочу отметить, что Государственный таможенный комитет и Сафар Мехтиев лично активно участвуют в диалоге бизнес-власть и оперативно реагируют на все просьбы и предложения, с которыми обращаются компании. Надеюсь, что сотрудничество в данном формате будет продолжено и в дальнейшем», - завершил Тельман Алиев.

На бизнес-форуме могут принять участие компании, прошедшие регистрацию на сайте Caspian European Club по следующей ссылке:

http://caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/registration/item/358-business-forum-06-12-2018

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.

24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.

Основателем Caspian European Club является его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев.