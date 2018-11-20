Таможенный комитет и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Caspian European Club проведут 6 декабря 2018 года совместный бизнес-форум. Председательствовать на бизнес-форуме будет глава ГТК Сафар Мехтиев. Об этом сообщил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.
Встреча организовывается по просьбе компаний, представляющих различные сектора экономики и инициирована по результатам обсуждений вопросов и предложений, выдвинутых в рамках заседаний отраслевых клубов Caspian European Club.
На бизнес-форуме будут обсуждаться инициативы и предложения руководителей компаний Caspian European Club по вопросам, касающимся таможенной деятельности. В рамках форума бизнесменам также будет предоставлена возможность получить ответы на интересующие вопросы.
«Со своей стороны хочу отметить, что Государственный таможенный комитет и Сафар Мехтиев лично активно участвуют в диалоге бизнес-власть и оперативно реагируют на все просьбы и предложения, с которыми обращаются компании. Надеюсь, что сотрудничество в данном формате будет продолжено и в дальнейшем», - завершил Тельман Алиев.
На бизнес-форуме могут принять участие компании, прошедшие регистрацию на сайте Caspian European Club по следующей ссылке:
http://caspianenergy.org/index.php/2018-01-09-13-22-37/registration/item/358-business-forum-06-12-2018
Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в Каспийско-Черноморском регионе и при активном участии Caspian Energy International Media Group.
24 декабря 2016 года был создан Caspian American Club, а 26 января 2018 года - Caspian Asian Club, которые в течение 2 лет будут управляться членами правления Caspian European Club. Все компании, вступающие в Caspian European Club автоматически считаются членами Caspian American Club, Caspian Asian Club и наоборот.
Основателем Caspian European Club является его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев.
Президент Алиев повысил в звании главу пенитенциарной службы Азербайджана
Президент Алиев отмечает расширение двустороннего военного сотрудничества с Турцией
Президент Алиев принял в Баку главу Союза журналистов России
Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт сжиженного газа на 28%
Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 22%
В Азербайджане вышел на свободу один из осужденных по делу о пожаре в жилом доме в Баку, в котором погибли 15 человек
Елизавета II и принц Филипп отмечают 71-летнюю годовщину свадьбы
В Азербайджане отравились 5 школьников, после оказания медицинской помощи их отпустили домой - Минздрав
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске в 1995 году - ФСБ
Нападение на полицейского в Брюсселе расследуется как "покушение в террористическом контексте"
Правительство Франции ждет назначения врио гендиректора Renault из-за скандала с Гоном - министр
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»