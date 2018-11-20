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СНГ 20.11.2018 15:14

Россия и Индия заключили контракт на строительство фрегатов - ФСВТС

Россия и Индия подписали контракт на поставку Дели многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.

"Состоялось подписание контрактов на строительство в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356", - сообщили в пресс-службе ФСВТС России.

"Это еще одно важное событие в развитии российско-индийского ВТС", - заявили в ведомстве.

Параметры сделки и количество приобретаемых фрегатов в ФСВТС не уточнили.

В октябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия и Индия готовят соглашение на поставку индийским ВМС четырех российских фрегатов проекта 11356.

В середине сентября "Экономик таймс" писала, что стоимость сделка составит около $2,2 млрд.

В феврале 2017 года заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов сообщил "Интерфаксу", что в октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве в России и Индии кораблей проекта 11356.

В соответствии с соглашением предполагается строительство двух фрегатов в России и двух - на индийских верфях. Для кораблей, которые будут строиться в России, предполагается использовать корпуса фрегатов 11356, ранее строившихся для Черноморского флота.

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ФРЕГАТЫ, КОНТРАКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]