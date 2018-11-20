Россия и Индия заключили контракт на строительство фрегатов - ФСВТС

Россия и Индия подписали контракт на поставку Дели многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России.
"Состоялось подписание контрактов на строительство в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356", - сообщили в пресс-службе ФСВТС России.
"Это еще одно важное событие в развитии российско-индийского ВТС", - заявили в ведомстве.
Параметры сделки и количество приобретаемых фрегатов в ФСВТС не уточнили.
В октябре пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что Россия и Индия готовят соглашение на поставку индийским ВМС четырех российских фрегатов проекта 11356.
В середине сентября "Экономик таймс" писала, что стоимость сделка составит около $2,2 млрд.
В феврале 2017 года заместитель директора ФСВТС России Владимир Дрожжов сообщил "Интерфаксу", что в октябре 2016 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве в России и Индии кораблей проекта 11356.
В соответствии с соглашением предполагается строительство двух фрегатов в России и двух - на индийских верфях. Для кораблей, которые будут строиться в России, предполагается использовать корпуса фрегатов 11356, ранее строившихся для Черноморского флота.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»