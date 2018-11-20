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Бизнес и законодательство 20.11.2018 14:33

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-сентябре 2018г увеличился на 35%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 35,3% - до 123,5 тыс. единиц, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«Общая стоимость импортированных в республику в отчетном периоде кондиционеров оценивается в $30 млн 32 тыс. (рост на 44,1% по сравнению с январем-сентябрем 2017 года)», - отметили в ведомстве.

За отчетный период в Азербайджан также импортировано 299,5 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (рост на 11,3%) на сумму $46 млн 890,3 тыс. (спад на10,7%).

Кроме этого, за отчетный период на 18% - до 119,5 тыс. единиц увеличился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается в $22 млн 657,4 тыс. (рост на 35,8%).

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОНДИЦИОНЕРЫ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]