Глава Нацбанка Молдавии подал в отставку

Президент национального банка Молдавии Сергей Чокля заявил о своей отставке.

"Я хочу сегодня сообщить о том, что подаю в отставку с должности президента НБМ. Это связано с причинами личного характера. Прошу не задавать мне вопросов по этому поводу. Я продолжу исполнять свои обязанности до принятия отставки парламентом и назначения нового президента", - сказал С.Чокля журналистам на брифинге во вторник.

С.Чокля был назначен на пост президента НБМ в марте 2016 года сроком на семь лет. В качестве президента НБМ он инициировал ряд радикальных реформ, направленных на укрепление финансово-банковской системы и ужесточения финансовых правил.

Это было обусловлено тем, чтобы не допустить повторения ситуации, когда в 2013-2014 годах из банковской системы Молдавии было украдено около 1 млрд долларов. В то же время НБМ, по мнению экспертов и оценкам МВФ, не в полной мере способствовал расследованию этой кражи.

Согласно законодательству, отставку президента НБМ должен утвердить парламент. После этого будет объявлен конкурс по отбору кандидатуры нового президента НБМ.