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СНГ 20.11.2018 15:45

Глава Нацбанка Молдавии подал в отставку

Президент национального банка Молдавии Сергей Чокля заявил о своей отставке.

"Я хочу сегодня сообщить о том, что подаю в отставку с должности президента НБМ. Это связано с причинами личного характера. Прошу не задавать мне вопросов по этому поводу. Я продолжу исполнять свои обязанности до принятия отставки парламентом и назначения нового президента", - сказал С.Чокля журналистам на брифинге во вторник.

С.Чокля был назначен на пост президента НБМ в марте 2016 года сроком на семь лет. В качестве президента НБМ он инициировал ряд радикальных реформ, направленных на укрепление финансово-банковской системы и ужесточения финансовых правил.

Это было обусловлено тем, чтобы не допустить повторения ситуации, когда в 2013-2014 годах из банковской системы Молдавии было украдено около 1 млрд долларов. В то же время НБМ, по мнению экспертов и оценкам МВФ, не в полной мере способствовал расследованию этой кражи.

Согласно законодательству, отставку президента НБМ должен утвердить парламент. После этого будет объявлен конкурс по отбору кандидатуры нового президента НБМ.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, НАЦБАНК, ОТСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]