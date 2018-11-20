Лидеры палестинских движений обсудят в Каире перемирие с Израилем - СМИ

Каир пригласил лидеров палестинских группировок в Египет для обсуждения вопросов, связанных с перемирием с Израилем, пишет во вторник "Джерузалем пост".
По данным газеты, делегация движения ХАМАС должна прибыть в Каир позднее во вторник, а представители группировки "Исламский джихад" - 21 ноября. Ожидается, что они проведут встречи с представителями египетских спецслужб, в ходе которых будут подниматься вопросы, касающиеся соглашения о перемирии с Израилем.
В то же время, по данным ливанской газеты "Аль-Акбар", на которую ссылается "Джерузалем пост", палестинские группировки в секторе Газа готовятся к возможной военной операции Израиля.
Ранее в ноябре обстановка между палестинцами сектора Газы и Израилем накалилась. Палестинцы примерно за трое суток запустили в сторону Израиля более 500 ракет, в ответ военные Израиля ударили по сотне целей, связанных с ХАМАС и "Исламским джихадом" в Газе.
После того группировки сектора Газы решили поддержать перемирие с Израилем при посредничестве Египта, затем это перемирие одобрил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. В связи с этим решением Авигдор Либерман покинул пост министра обороны Израиля, что создало ситуацию политической нестабильности, чуть не приведшей к досрочным выборам.
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