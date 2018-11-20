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СНГ 20.11.2018 14:57

Суд в Таджикистане арестовал начальника колонии, где во время бунта погибли десятки людей

Суд Худжанда на севере Таджикистана удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте начальника худжандской колонии строго режима Файзулло Сафарзода по обвинениям в превышении должностных полномочий и халатности.

Ф.Сафарзода, который был задержан 15 ноября, через несколько дней после бунта в колонии, во время которого погибли несколько десятков человек, арестован на два месяца по требованию прокуратуры Согдийской области, сообщает во вторник таджикская служба "Радио Свобода" со ссылкой на представителя суда.

Бунт в колонии в 16-м микрорайоне Худжанда произошел в ночь на 8 ноября. По сообщениям таджикских СМИ, в ходе беспорядков погибли от 10 до 50 заключенных и два сотрудника исправительного учреждения. Власти Таджикистана не опровергли, но и не подтвердили эти сообщения.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОЛОНИЯ, НАЧАЛЬНИК, АРЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]