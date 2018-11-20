США рассматривают возможность введения ограничений на экспорт новых технологий

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения ограничений на экспорт высоких технологий - от технологий искусственного интеллекта до робототехники, стремясь защитить лидерство в сфере инноваций от китайской конкуренции.
Министерство торговли США в понедельник вынесло на открытое обсуждение до 19 декабря вопрос о "наличии каких-либо перспективных технологий, являющихся принципиально значимыми для национальной безопасности США".
В дальнейшем Белый дом может ввести экспортные ограничения на такие технологии, как это обычно происходило в США в отношении военных технологий, пишет газета Financial Times.
В список указанных Минторгом направлений, которые могут подпасть под экспортные ограничения, вошли многие технологии - от геномики и машинного распознавания до технологий квантовых вычислений, нейронных интерфейсов, алгоритмов управления полетами и полупроводниковых технологий.
Спор между США и Китаем нарастет и давно зашел за пределы повышения тарифов на промышленные товары, пишет газета. Д.Трамп, а также представители его администрации и американского бизнеса, высказывают все больше опасений в отношении кражи интеллектуальной собственности компаний США в Китае на фоне стремления Пекина развивать инновации в стране.
Ранее в этом месяце китайская технологическая компания Fujian Jinhua была обвинена в США в краже технологий американского чипмейкера Micron и внесена властями страны список групп, которым закрыт доступ к американским технологиям.
Минюст США, в свою очередь, выступил за более активное преследование частных лиц и компаний, замешанных в краже интеллектуальной собственности.
Эксперты, однако, отмечают, что введение экспортных ограничений на широкий ряд технологий может нанести серьезный ущерб компаниям Кремниевой долины.
"Новые ограничения могут оказать существенное влияние на существующие и перспективные R&D проекты, особенно с учетом текущего уровня инвестиций и технологического взаимообмена между американскими, китайскими и другими зарубежными компаниями по всему миру", - отмечают эксперты юридической компании Dechert, специализирующиеся на вопросах мировой торговли.
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