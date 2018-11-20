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Дальнее зарубежье 20.11.2018 16:28

Правительство Франции ждет назначения врио гендиректора Renault из-за скандала с Гоном - министр

Франция дистанцировалась от главы Renault и Nissan Карлоса Гона на фоне скандала: во вторник министр финансов страны Брюно Ле Мэр сообщил о поисках временно исполняющего обязанности CEO для Renault.

Министр заявил в интервью France Info, что позднее во вторник он проведет встречу с руководством Renault после ареста К.Гона в Японии, ставшего "настоящим потрясением". Правительство Франции владеет крупным пакетом акций автоконцерна (около 15%).

"Де-факто он (К.Гон - ИФ) не может руководить группой, - сказал Б.Ле Мэр. - Мы будем настаивать на изменениях, но не будем требовать его официального ухода из совета директоров по очень простой причине: у нас нет доказательств".

Он добавил, что французское правительство запросит эти доказательства у японских властей.

По словам Б.Ле Мэра, главный операционный директор группы Renault Тьерри Боллоре обладает "отменными качествами" и сможет заменить К.Гона.

Помимо прочих постов и должностей, Т.Боллоре входит в совет директоров ПАО "АвтоВАЗ".

Как сообщалось, в понедельник прокуратура Токио арестовала К.Гона по обвинениям в несоблюдении требований о предоставлении отчетности регулирующим органом в части раскрытия информации о полученных им от Nissan выплатах. Сокрытый доход председателя совета директоров Nissan составлял около $44 млн.

Кроме того, К.Гона обвиняют в использовании средств Nissan в личных целях.

До этого ареста правительство Франции настаивало на сближении Renault и Nissan посредством сложной схемы перекрестного владения акциями, чтобы сохранить альянс после ухода К.Гона, ожидавшегося в 2022 году. Теперь же Парижу и Токио придется искать новые варианты дальнейшего сотрудничества автопроизводителей.

По словам источников агентства Bloomberg, правительство Франции и совет директоров Renault не подозревали о расследовании и обвинениях в адрес К.Гона, поэтому его арест застал их врасплох. Ряд руководителей Renault задается вопрос, не инициировал ли гендиректор Nissan Хирото Саикава этот "переворот".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ГОН, RENAULT, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]