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Бизнес и законодательство 20.11.2018 15:18

Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 22%

В Азербайджане в январе-октябре 2018 года произведено стройматериалов на сумму 512,1 млн манатов, что на 28,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 22,1% - до 2 млн 913,1 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – в 2,1 раза - до 1 млн 198,1 тыс. тонн.

Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 37,5% – до 26,387 тыс. тонн, асфальта - на 90,7% - до 245,1 тыс. тонн, строительного кирпича - на 6,4% - до 251,8 тыс. кубометров.

При этом, производство строительного гипса в январе-октябре сократилось на 51,5% - до 40 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 41,2% - до 74,6 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 21,4% - до 71,7 тыс. тонн, строительной извести - на 10,9% - до 24,6 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЦЕМЕНТ, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]