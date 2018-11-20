Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 22%

В Азербайджане в январе-октябре 2018 года произведено стройматериалов на сумму 512,1 млн манатов, что на 28,9% больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 22,1% - до 2 млн 913,1 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – в 2,1 раза - до 1 млн 198,1 тыс. тонн.

Кроме этого, увеличилось производство обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – на 37,5% – до 26,387 тыс. тонн, асфальта - на 90,7% - до 245,1 тыс. тонн, строительного кирпича - на 6,4% - до 251,8 тыс. кубометров.

При этом, производство строительного гипса в январе-октябре сократилось на 51,5% - до 40 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – на 41,2% - до 74,6 тыс. кубометров, строительных блоков и кирпичей из цемента, искусственного камня или бетона - на 21,4% - до 71,7 тыс. тонн, строительной извести - на 10,9% - до 24,6 тыс. тонн.

Б.Рустамбеков