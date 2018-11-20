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Дальнее зарубежье 20.11.2018 16:46

Нападение на полицейского в Брюсселе расследуется как "покушение в террористическом контексте"

Прокуратура Брюсселя объявила, что начала расследование нападения во вторник вооруженного ножом человека на постового полицейского управления как преступления с признаками терроризма.

В прокуратуре признают, что мотивация нападавшего на данный момент еще не ясна, тем не менее, расследование ведется по делу о "покушении на убийство в террористическом контексте".

Ранее сообщалось, вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника бельгийской полиции в центре Брюсселя. Инцидент произошел примерно в 5:00 утра по местному времени (8:00).

Полицейский получил ранение. Один из его коллег открыл огонь по нападавшему и ранил его в грудь. И полицейского, и нападавшего госпитализировали. Их жизни вне опасности.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, НАПАДЕНИЕ, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]