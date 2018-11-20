Прокуратура Брюсселя объявила, что начала расследование нападения во вторник вооруженного ножом человека на постового полицейского управления как преступления с признаками терроризма.

В прокуратуре признают, что мотивация нападавшего на данный момент еще не ясна, тем не менее, расследование ведется по делу о "покушении на убийство в террористическом контексте".

Ранее сообщалось, вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника бельгийской полиции в центре Брюсселя. Инцидент произошел примерно в 5:00 утра по местному времени (8:00).

Полицейский получил ранение. Один из его коллег открыл огонь по нападавшему и ранил его в грудь. И полицейского, и нападавшего госпитализировали. Их жизни вне опасности.