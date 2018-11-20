Эр-Рияд отвергает предположения о причастности кронпринца к убийству Хашкаджи

В МИД Саудовской Аравии назвали безосновательными заявления о причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи саудовского наследного принца Мухаммеда бин Салмана.
"Мы в королевстве знаем, что такие обвинения в адрес наследного принца не имеют правдивых оснований. И мы категорически опровергаем их", - сказал министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью газете "Аш-Шарк Аль-Аусат".
"Руководство Королевства Саудовской Аравии, представленное королем и наследным принцем, является красной чертой, и мы не позволим, чтобы кто-либо пытался навредить им", - отметил он.
Его слова прозвучали на фоне недавней публикации газеты "Вашингтон пост", в которой говорилось, что, согласно выводам ЦРУ, ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце Мухаммеде бин Салмане. Однако в администрации США эти сведения комментировать отказались.
Накануне король Саудовской Аравии Салман Аль Сауд заявил, что гордится саудовской судебной системой. "Королевство основано на исламских принципах правосудия и равенства", - сказал он во время выступления в понедельник во дворце аль-Ямам в Эр-Рияде, где располагается Консультативный совет королевства.
"Мы гордимся усилиями правосудия и следствия в том, что касается выполнения тех задач, которые им поручаются", - отметил король. Между тем, 82-летний монарх не стал прямо упоминать в своей речи убийство журналиста Дж.Хашкаджи.
Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства вначале настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.
На прошлой неделе Минфин США включил в санкционные списки 17 подданных Саудовской Аравией в связи с убийством оппозиционного журналиста Дж.Хашкаджи.
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