Порошенко ждет от парламента Украины решения о закреплении в Конституции интеграции страны в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит изменения, закрепляющие в украинской Конституции европейский и евроатлантический курс страны.
"Я надеюсь, что завтра или в ближайшие дни, Конституционный суд рассмотрит вопрос президентской инициативы включения в Конституцию цели нашей политики - членства в НАТО, и членства в ЕС, и сразу же после этого Верховная Рада даст такое же количество голосов - больше 312, и изменит Конституцию", - сказал П.Порошенко на встрече с активом Черкасской области во вторник.
Он подчеркнул, что закрепление в Конституции Украины стратегического курса в ЕС и НАТО сделает движение в эти организации бесповоротными.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»