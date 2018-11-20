Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9459 RUR   0.0259 GBR   2.1854 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 13° 22 Ноя 11° 23 Ноя 11°

СНГ 20.11.2018 17:16

Порошенко ждет от парламента Украины решения о закреплении в Конституции интеграции страны в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко надеется, что в ближайшее время парламент рассмотрит изменения, закрепляющие в украинской Конституции европейский и евроатлантический курс страны.

"Я надеюсь, что завтра или в ближайшие дни, Конституционный суд рассмотрит вопрос президентской инициативы включения в Конституцию цели нашей политики - членства в НАТО, и членства в ЕС, и сразу же после этого Верховная Рада даст такое же количество голосов - больше 312, и изменит Конституцию", - сказал П.Порошенко на встрече с активом Черкасской области во вторник.

Он подчеркнул, что закрепление в Конституции Украины стратегического курса в ЕС и НАТО сделает движение в эти организации бесповоротными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЕС, НАТО


Похожие новости


Порошенко на встрече с Перри подтвердил интерес Украины к американскому опыту по разработке запасов нефти и газа Лукашенко готов подключить Белоруссию к разрешению конфликта на Украине Порошенко рассчитывает, что ЕС вместе с Украиной будет противодействовать "агрессии России" в Азовском море Лукашенко и Порошенко примут участие в Форуме регионов Белоруссии и Украины, проведут встречу в формате "один на один" Путин подписал указ о введении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины Порошенко заявил о подготовке Украины к отпору военной агрессии с Азовского моря

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]