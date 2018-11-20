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20.11.2018 16:00

ВТБ (Азербайджан) выступил партнером III Международного банковского форума

При поддержке банка ВТБ (Азербайджан) состоялся III Международный банковский форум «Безналичная экономика: переход от традиционного к цифровому банкингу». Участники форума обсудили инициативы безналичной экономики, цифровизацию, текущую ситуацию в сфере финансовых технологий и последние тренды на рынке.

Председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин в рамках панели «Банковская трансформация» обсудил с участниками форума платежные технологии будущего, внедрение инноваций в банковские операционные программы, а также государственные программы, принятые в данной сфере.

В ходе интервью журналистам он отметил: «Переход к цифровому банкингу – одна из стратегических целей государства. Он упрощает налоговое администрирование, повышает прозрачность экономики и позволяетнаселению получать доступ к качественным и современным технологиям. Банк ВТБ (Азербайджан) заинтересован в том, чтобы эти процессы набирали еще большие обороты, способствуя как развитию нашего бизнеса, так банковского сектора в целом».

По итогам форума банк ВТБ (Азербайджан) за оказание поддержки и участие в мероприятии был награжден дипломом в номинации «Банковский партнер».

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]