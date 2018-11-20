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Дальнее зарубежье 20.11.2018 17:31

Встреча Юнкера и Мэй будет посвящена подготовке саммита ЕС - представитель ЕК

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудят в среду подготовку саммита ЕС 25 ноября, сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас.

"Цель завтрашней встречи - подготовка Европейского совета в воскресенье по статье 50 (договора о ЕС относительно выхода из союза - ИФ)", - сказал пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, речь о том, чтобы посмотреть, есть ли условия для утверждения проекта соглашения о выходе Великобритании и одобрения политической декларации о рамках будущих отношений сторон.

"Это процесс, который продолжается... и продлится до утра воскресенья", - уточнил М.Схинас. Он добавил, что пресс-конференция по итогам визита Т.Мэй не предусмотрена.

Отвечая на вопрос, представитель ЕК отметил, что в воскресенье "будет следующий этап, (...) когда придет момент утвердить проект соглашения о выходе и принять политическую декларацию о наших будущих отношениях".

Как сообщалось, председатель Европейского совета Дональд Туск назначил внеочередной саммит ЕС, посвященный Brexit, на 25 ноября.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]