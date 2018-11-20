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Дальнее зарубежье 20.11.2018 17:48

Минобороны Литвы оправдалось за поломки самолета, не сумевшего перевезти президента и премьера страны

Неисправности самолета ВВС Литвы Spartan в последние дни осложнили зарубежные поездки литовского руководства, однако в литовском Минобороны заявляют, что эти неполадки не нарушают существующих технических норм.

"Действительно эти самолеты Spartan - рабочие лошадки, которые работают каждый день. Их загруженность действительно большая. Если посмотреть на неисправности, которые имеются, то они соответствуют существующим техническим нормам", - заявил министр обороны Литвы Раймундас Кроблис во вторник радиостанции Ziniu radijas из Брюсселя.

18 ноября президент Литвы Даля Грибаускайте из-за неисправности самолета пропустила торжества в Риге по случаю 100-летия Латвии. А 19 ноября Spartan, на котором в Литву должен был вернуться премьер-министр Саулюс Сквярнялиса после встречи с главой НАТО Йенсом Столтенбергом, вновь сломался в Брюсселе. В результате литовской делегации пришлось возвращаться в Вильнюс через Польшу рейсовыми самолетами.

Министр обороны Литвы в связи с этим отметил, что загруженность армейских самолетов очень велика, и их основным назначением не является перевозка высокопоставленных должностных лиц.

"Их загруженность действительно велика. Мы летаем не только туда, где это наиболее заметно для СМИ, то есть перелеты, связанные с высокопоставленными лицами. Но они (военные самолеты) осуществляют перевозки как в Европе, так и за ее пределами по своему прямому предназначению, то есть используются перевозки военных лиц и военных грузов", - сказал Р.Кроблис.

C-27J Spartan - современный итальяно-американский тактический военно-транспортный самолёт. Создан на базе самолёта Alenia G.222. Разработан консорциумом Lockheed Martin Alenia Tactical Transport Systems.

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Тэги: ЛИТВА, РУКОВОДСТВО, САМОЛЕТ, НЕПОЛАДКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]