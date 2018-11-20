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Происшествия 20.11.2018 16:09

В Азербайджане отравились 5 школьников, после оказания медицинской помощи их отпустили домой - Минздрав

Пять школьников и учительница обратились в Шекинскую районную центральную больницу (северо-запад Азербайджана) с признаками пищевого отравления, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«Участвующие в тур-акции «Узнаем нашу страну» пятеро школьников и учительница обратились с жалобами на пищевое отравление в Шекинскую районную центральную больницу. Это 15-16-летние Алескер Алиев, Эмиль Алшанов, Айхан Сулейманлы, Шалала Керимова, Табутай Гусейнли и преподавательница Сахиба Алиева», - сказала она.

По ее словам, участники тур-акции выехали сегодня в Шеки из Габалинского района.

«После оказания им медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой с условием содержания специальной диеты», - отметила С.Ахмедова.

Р.Бабаев

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Тэги: ШКОЛЬНИКИ, ОТРАВЛЕНИЕ, МИНЗДРАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]