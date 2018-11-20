В Азербайджане отравились 5 школьников, после оказания медицинской помощи их отпустили домой - Минздрав

Пять школьников и учительница обратились в Шекинскую районную центральную больницу (северо-запад Азербайджана) с признаками пищевого отравления, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.
«Участвующие в тур-акции «Узнаем нашу страну» пятеро школьников и учительница обратились с жалобами на пищевое отравление в Шекинскую районную центральную больницу. Это 15-16-летние Алескер Алиев, Эмиль Алшанов, Айхан Сулейманлы, Шалала Керимова, Табутай Гусейнли и преподавательница Сахиба Алиева», - сказала она.
По ее словам, участники тур-акции выехали сегодня в Шеки из Габалинского района.
«После оказания им медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой с условием содержания специальной диеты», - отметила С.Ахмедова.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»