В Азербайджане отравились 5 школьников, после оказания медицинской помощи их отпустили домой - Минздрав

Пять школьников и учительница обратились в Шекинскую районную центральную больницу (северо-запад Азербайджана) с признаками пищевого отравления, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» сотрудница пресс-службы Министерства здравоохранения Сафая Ахмедова.

«Участвующие в тур-акции «Узнаем нашу страну» пятеро школьников и учительница обратились с жалобами на пищевое отравление в Шекинскую районную центральную больницу. Это 15-16-летние Алескер Алиев, Эмиль Алшанов, Айхан Сулейманлы, Шалала Керимова, Табутай Гусейнли и преподавательница Сахиба Алиева», - сказала она.

По ее словам, участники тур-акции выехали сегодня в Шеки из Габалинского района.

«После оказания им медицинской помощи пострадавшие были отпущены домой с условием содержания специальной диеты», - отметила С.Ахмедова.

Р.Бабаев