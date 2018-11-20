Елизавета II и принц Филипп отмечают 71-летнюю годовщину свадьбы

Королева Великобритании Елизавета II и принц Филипп во вторник отмечают годовщину свадьбы, сообщают британские СМИ.
Королевская чета прожила в браке 71 год: они поженились 20 ноября 1947 года.
Ожидается, что этот день супруги проведут вдвоем, никаких пышных праздничных церемоний не запланировано.
В прошлом году Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу. Тогда по случаю 70-летия со дня бракосочетания была организован небольшой прием на 100 человек в Виндзорском замке. На него были приглашены только друзья и родственники супругов.
В 1997 году свою золотую свадьбу супруги праздновали в Банкетном зале при Уайтхолльском дворце в Лондоне. Тогда королева выступила с речью, в которой поблагодарила своего супруга за "50 замечательных лет вместе", назвав его своей "силой и опорой".
Супруги познакомились, когда оба еще были подростками. Елизавета II впервые увидела Филиппа во время посещения Британской военно-морской академии.
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