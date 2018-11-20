Президент Алиев повысил в звании главу пенитенциарной службы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил замминистра юстиции, начальнику Пенитенциарной службы Джейхуну Гасанову звание генерал-лейтенант юстиции.

Соответствующее распоряжение И.Алиева во вторник опубликовано на сайте главы государства.

Заместителям начальника пенитенциарной службы Магерамму Гафарову и Огтаю Мамедову присвоены звания генерал-майора юстиции.

Кроме того, начальнику отдела международного сотрудничества Минюста Адылю Абилову, начальнику Центра по работе с муниципалитетами Захиру Ализаде, начальнику Главного управления исполнения Нураддину Мустафаеву присвоены звания - государственный советник юстиции III класса.

Ф.Исазаде