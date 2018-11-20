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Внутренняя политика 20.11.2018 16:26

Президент Алиев повысил в звании главу пенитенциарной службы Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев присвоил замминистра юстиции, начальнику Пенитенциарной службы Джейхуну Гасанову звание генерал-лейтенант юстиции.

Соответствующее распоряжение И.Алиева во вторник опубликовано на сайте главы государства.

Заместителям начальника пенитенциарной службы Магерамму Гафарову и Огтаю Мамедову присвоены звания генерал-майора юстиции.

Кроме того, начальнику отдела международного сотрудничества Минюста Адылю Абилову, начальнику Центра по работе с муниципалитетами Захиру Ализаде, начальнику Главного управления исполнения Нураддину Мустафаеву присвоены звания - государственный советник юстиции III класса.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ЮСТИЦИЯ, ЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]