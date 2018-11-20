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СНГ 20.11.2018 18:16

Россия поставила Анголе четыре истребителя Су-30КН - СМИ

В рамках контракта на приобретение Анголой 12 истребителей Су-30КН на общую сумму в $1 млрд Россия поставила ей четыре боевых самолета, сообщил индийский оборонный портал Defenseworld, ссылаясь на спутниковые снимки.

Четыре истребителя Су-30КН были запечатлены на аэродроме города Лубанго в провинции Уила на юго-западе страны.

Контракт на приобретение Анголой 12 истребителей Су-30КH был подписан АО "Рособоронэкспорт" в октябре 2013 года. Речь идет об истребителях, поставленных Индии по контракту 1996 года. Россия забрала их по схеме "трейд-ин" и предложила ряду африканских стран.

Согласно спутниковым снимкам, оставшиеся восемь истребителей пока находятся на авиационном заводе в белорусском городе Барановичи, где их модернизировали после получения из Индии.

Издание отмечает, что поставка остальных самолетов, вероятно, задерживается в связи с экономическими трудностями, которые в настоящее время испытывает Ангола.

В сентябре прошлого года руководитель 558-го авиационного завода в Барановичах Александр Воробей сообщил о том, что Ангола получила первые два истребителя, и что поставка остальных самолетов будет завершена в начале 2018 года.

В конце октября директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил "Интерфаксу", что очередная партия истребителей Су-30К поставлена в Анголу.

"Реализация контракта продолжается по согласованному плану. В этом году партнеры получили очередную партию авиационной техники" - сказал Д.Шугаев на выставке Africa Aerospace & Defence в ЮАР.

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Тэги: РОССИЯ, ИСТРЕБИТЕЛИ, АНГОЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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