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СНГ 20.11.2018 16:47

В Москве задержан член банды Басаева, участвовавший в захвате заложников в Буденновске в 1995 году - ФСБ

ФСБ России сообщает о задержании в Москве члена банды Шамиля Басаева, который участвовал в захвате заложников при нападении на Буденновск летом 1995 года.

"ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ 19 ноября на территории Москвы задержан Хазваха Черхигов, 1978 г.р., участвующий в составе банды Шамиля Басаева в захвате заложников при нападении на город Буденновск Ставропольского края", - сообщили во вторник "Интерфаксу" в Центре общественных связей ФСБ.

14 июня 1995 года в результате вооруженного нападения террористов на Буденновск погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Получили ранения 415 человек, было сожжено и расстреляно 90 автомашин, захвачены в заложники более 1500 граждан.

По словам собеседника агентства, Х.Черхигов доставлен в Главное следственное управления Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу. Ему предъявлена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ЦОС ФСБ напомнили, что за нападение на Буденновск в период с 1995 года по 2013 год Ставропольским краевым судом был осужден и приговорен к различным срокам лишения свободы 31 участник данного преступления. В отношении 18 членов банды Ш.Басаева "у следствия имеются подтвержденные сведения об их смерти или нейтрализации в ходе проводимых спецопераций".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий в числе нападавших террористов был установлен Черхигов, в отношении которого получены свидетельские показания, изобличающие его преступную деятельность", - отмечает спецслужба.

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Тэги: РОССИЯ, МОСКВА, ТЕРРОРИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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