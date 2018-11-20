Гражданин Литвы, обвиняемый в шпионаже в пользу РФ, предстанет перед судом

Дело гражданин Литвы, обвиняемого в шпионаже в пользу России, передано в суд, сообщила литовская прокуратура во вторник.

По данным надзорного ведомства, гражданин Р.Ш. 1974 года рождения (он родился на территории современной РФ) был завербован российской разведывательной организацией.

С 2015 года и до задержания в декабре 2017 года обвиняемый собирал и передавал информацию о Военно-морских силах (ВМС) Литвы, военных кораблях НАТО и перевозимой ими военной технике, объектах в городе Клайпеда и Клайпедском морском порту, включая и те, которые имеют стратегическое значение для национальной безопасности государства, отметили в прокуратуре.

В частности, он собирал информацию о терминале сжиженного природного газа, АО Klaipedos nafta, инфраструктуре этих объектов, системах их охраны и изменениях. Кроме того, имеются данные, что обвиняемый также выполнял и другие задачи, в числе которых было поручение наладить дружеские отношения с сотрудниками ВМС Литвы и войти к ним в доверие.

Вместе с тем, в прокуратуре особо подчеркнули, что мужчина не собирал и не передавал засекреченные документы, однако его действия расцениваются как преступные, потому что он действовал, выполняя задачи разведывательной организации зарубежного государства.

Ведомство отмечает, что в рамках контрразведывательной операции Второго департамента оперативных служб при Минобороны Литвы были зафиксированы контакты обвиняемого с представителем разведывательной организации, в рамках которых передавались задания, инструкции о способах сбора и шифрования информации, мерах безопасности, которые следует применять для обеспечения их секретности.

Законодательство Литвы предусматривает за шпионаж лишение свободы на срок от 3 до 15 лет.

В общей сложности за период с 2014 года в Литве было выявлено 12 лиц, которые подозреваются в шпионаже. Пятеро из них уже осуждены, напоминает агентство BNS.