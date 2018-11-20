В Азербайджане вышел на свободу один из осужденных по делу о пожаре в жилом доме в Баку, в котором погибли 15 человек

Один из осужденных в Азербайджане по делу пожара, произошедшего 19 мая 2015 года в высотном жилом здании в Бинагадинском районе Баку - бывший начальник ЖКХ Низами Оруджев, вышел на свободу.
«Н.Оруджев отбыл полный срок наказания - 3 года и 6 месяцев», - отмечают местные СМИ.
Как сообщалось ранее, пожар в жилом доме в Баку унес жизни 15 человек, пострадали – 51 человек.
Причиной возгорания стали некачественные материалы, применявшиеся при облицовке здания. Отделочные работы в сгоревшем здании производила компания «Global Construction».
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»