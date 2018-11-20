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СНГ 20.11.2018 19:17

Путин позвонил патриарху Кириллу и поздравил с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, В.Путин, находящийся в Сочи, поздравил главу Русской церкви по телефону.

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 20 ноября исполняется 72 года.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАТРИАРХ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]