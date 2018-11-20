Путин позвонил патриарху Кириллу и поздравил с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, В.Путин, находящийся в Сочи, поздравил главу Русской церкви по телефону.

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу 20 ноября исполняется 72 года.