Азербайджан в январе-сентябре 2018г импортировал минеральных удобрений на $59 млн

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в январе-сентябре 2018 года составил 197,8 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше показателя аналогичного периода 2017 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате республики.

«Общая стоимость импортированных в страну в январе-сентябре текущего года минеральных удобрений составила $58 млн 737,4 тыс. (рост 61,1%)», - отметили в Госкомстате.

Кроме того, в январе-сентябре в Азербайджан импортировано 34,411 тыс. тонн цемента и цементного клинкера (рост на 58,6%) на сумму $8,168 млн (рост на 73,1%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан за отчетный период составил 29,148 тыс. тонн (рост на 29,2%) на сумму $37 млн 78,2 тыс. (рост на 41,2%).

По данным статистики, за отчетный период в страну ввезено 203,3 тыс. тонн продукции сталепроката (спад на 5,9%) на $154 млн 189 тыс., брусков из черных металлов – 111,7 тыс. тонн (рост на 27,2%) на $66 млн 675 тыс., угольников из черных металлов – 26,952 тыс. тонн (спад на 0,2%) на $23 млн 17,5 тыс., труб из черных металлов – 162,7 тыс. тонн (рост в 2 раза) на $334 млн 69,5 тыс. (рост в 2,4 раза).

Б.Рустамбеков