Темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются - Путин

В 2018 году на создание серийного производства вооружений и военной техники по линии Минобороны было выделено почти полтора триллиона рублей, темпы переоснащения войск современным оружием обеспечиваются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружения и военной техники были выделены значительные ресурсы, в общей сложности почти полтора триллиона рублей", - сказал В.Путин на совещании по военной тематике.

По его словам, в ходе совещания во вторник будет проанализирован вопрос, насколько эффективно предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ.

"Отмечу, что в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются. При этом особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и постановке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших Вооруженных сил на годы вперед", - сказал В.Путин.

При этом, заметил В.Путин, гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и некоторые комплексы Сухопутных войск - "просто не имеют аналогов в мире". "Этот серьезный задел нужно последовательно наращивать как за счет поддержки новейших разработок оборонных НИИ и КБ, так и более оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники", - сказал В.Путин.