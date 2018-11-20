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СНГ 20.11.2018 17:16

Темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются - Путин

В 2018 году на создание серийного производства вооружений и военной техники по линии Минобороны было выделено почти полтора триллиона рублей, темпы переоснащения войск современным оружием обеспечиваются, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружения и военной техники были выделены значительные ресурсы, в общей сложности почти полтора триллиона рублей", - сказал В.Путин на совещании по военной тематике.

По его словам, в ходе совещания во вторник будет проанализирован вопрос, насколько эффективно предприятия ОПК выполняют гособоронзаказ.

"Отмечу, что в целом установленные темпы переоснащения войск на современное оружие обеспечиваются. При этом особое внимание, как и раньше, уделяется разработке и постановке перспективных систем и комплексов, которым предстоит определять будущее наших Вооруженных сил на годы вперед", - сказал В.Путин.

При этом, заметил В.Путин, гиперзвуковое оружие, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы и некоторые комплексы Сухопутных войск - "просто не имеют аналогов в мире". "Этот серьезный задел нужно последовательно наращивать как за счет поддержки новейших разработок оборонных НИИ и КБ, так и более оперативного перехода на серийный выпуск перспективного оружия и техники", - сказал В.Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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