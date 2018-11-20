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Социум 20.11.2018 17:19

В Азербайджане за 7 лет откроют более 30 центров DOST - Минтруда

В ближайшие 7 лет в Азербайджане планируется открыть 31 центр DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве труда и социальной защиты населения.

«В 2019-2025гг в Баку и регионах республики появится 31 центр DOST», - сказано в сообщении.

В центрах DOST гражданам будет оказываться 124 различных вида социальных услуг.

Как сообщалось ранее, первый центр DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению откроется до конца 2018 года в Ясамальском районе Баку.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: DOST, ЦЕНТРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]