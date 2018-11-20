В Азербайджане за 7 лет откроют более 30 центров DOST - Минтруда

В ближайшие 7 лет в Азербайджане планируется открыть 31 центр DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве труда и социальной защиты населения.

«В 2019-2025гг в Баку и регионах республики появится 31 центр DOST», - сказано в сообщении.

В центрах DOST гражданам будет оказываться 124 различных вида социальных услуг.

Как сообщалось ранее, первый центр DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению откроется до конца 2018 года в Ясамальском районе Баку.

Р.Бабаев