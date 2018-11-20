В Азербайджане за 7 лет откроют более 30 центров DOST - Минтруда

В ближайшие 7 лет в Азербайджане планируется открыть 31 центр DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Министерстве труда и социальной защиты населения.
«В 2019-2025гг в Баку и регионах республики появится 31 центр DOST», - сказано в сообщении.
В центрах DOST гражданам будет оказываться 124 различных вида социальных услуг.
Как сообщалось ранее, первый центр DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению откроется до конца 2018 года в Ясамальском районе Баку.
Р.Бабаев
Президент Алиев сменил начальника академии МЧС Азербайджана
Президент Алиев повысил в звании главу пенитенциарной службы Азербайджана
Президент Алиев отмечает расширение двустороннего военного сотрудничества с Турцией
Азербайджан в январе-сентябре 2018г импортировал минеральных удобрений на $59 млн
Азербайджан в январе-сентябре увеличил экспорт сжиженного газа на 28%
Производство цемента в Азербайджане в январе-октябре увеличилось на 22%
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Польша отказалась подписывать миграционный пакт ООН
Малайзия больше других азиатских стран выиграет от торговой войны Китая с США
Молдавия не готова подать заявление на членство в ЕС - вице-премьер
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошли педагогические чтения «Творчество Достоевского в современном Азербайджане»
ВТБ (Азербайджан) выступил партнером III Международного банковского форума
Таможенный комитет и Caspian European Club проведут совместный бизнес-форум
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»