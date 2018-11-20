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СНГ 20.11.2018 19:34

Узбекистан и ЕС начинают работу над договором о партнерстве - МИД

Власти Узбекистана и Евросоюза на этой неделе начнут переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве, передает во вторник информационное агентство при Министерстве иностранных дел республики.

"На этой неделе в Брюсселе будут запущены переговоры по проработке нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Узбекистаном", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, европейская сторона планирует продолжить переговоры в начале января 2019 года в Ташкенте.

Как сообщалось ранее, министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов посетит Брюссель 21-24 ноября для участия в очередном заседании Совета сотрудничества "Узбекистан - Европейский союз" и межрегиональной встрече "Евросоюз - Центральная Азия".

В июле Совет ЕС официально одобрил начало переговоров с Узбекистаном о расширенном партнерстве и сотрудничестве. По мнению Совета, это будет способствовать созданию благоприятной деловой и инвестиционной среды и обеспечит сотрудничество по внешнеполитическим вопросам и глобальным вызовам, таким, как изменение климата, коррупция и борьба с терроризмом.

Предыдущее соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Узбекистаном и Евросоюзом было подписано в 1996 году и вступило в силу с 1 июля 1999 года. Созданы и функционируют пять совместных органов "Узбекистан-ЕС": Совет сотрудничества, Комитет сотрудничества, Комитет парламентского сотрудничества, Подкомитет по торговле и инвестициям, Подкомитет по юстиции, внутренним делам, правам человека и сопутствующим вопросам.

Дипломатическое представительство ЕС открыто в Узбекистане в 2012 году.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЕС, СОТРУДНИЧЕСТВО, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]