Идея европейской военной силы направлена на дополнение НАТО, а не на замену - Могерини

Идея создания европейской военной силы направлена на то, чтобы дополнить возможности НАТО, а не заменять их, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
"То, что мы делаем в рамках обороны ЕС, (...) вся работа, которую ЕС делает по обороне ЕС, комплементарна по отношению к НАТО и укрепляет возможности стран ЕС, которые также являются союзниками НАТО", - сказала Ф.Могерини на пресс-конференции в Брюсселе.
"Нет соревнования, нет идеи кого-то заменить", - отметила Ф.Могерини.
Она отметила, что пока все решения ЕС полностью поддерживает Великобритания, что, однако, изменится к марту 2019 года после Brexit.
ЕС и НАТО также дополняют друг друга и в плане инструментов, которыми они владеют, отметила Ф.Могерини. У ЕС есть "уникальный набор инструментов", которых нет у НАТО, как у военного объединения.
"ЕС не является и не станет военным союзом, мы политическое объединение", - сказала Ф.Могерини.
"Мы не создаем европейскую армию, никто не создает европейскую армию. Мы делаем инвестиции, чтобы удостовериться, что у членов союза есть возможность больше вкладывать в свою оборону", - заявила Ф.Могерини.
6 ноября президент Э.Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США.
"Мы не обеспечим европейцам защиту, если не решим создать настоящую европейскую армию. На фоне (действий - ИФ) России, которая у наших границ, и которая показала, что может угрожать, (...) нам нужна Европа, которая может защищаться сама и не зависеть только от США", - сказал французский лидер в интервью радиостанции "Эроп-1".
Он добавил, что "авторитарные державы вновь возникают и перевооружаются на рубежах Европы".
Позднее идею подержала канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европарламента Антонио Таяни.
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