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Дальнее зарубежье 20.11.2018 17:40

Иракские ВВС уничтожили 40 террористов в Сирии

Самолеты ВВС Ирака нанесли удары по объектам террористической организации "Исламское государство" в Сирии, ликвидировав при этом 40 боевиков, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на данные иракского Минобороны.

Истребители F-16 в ходе одного из ударов уничтожили строение, в котором террористы хранили оружие. При этом погибли 10 членов ИГ, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Кроме этого иракская военная авиация нанесла удар еще по одному зданию, в результате чего были уничтожены 30 террористов ИГ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАК, СИРИЯ, ИГ, АВИАУДАРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]