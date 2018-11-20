Иракские ВВС уничтожили 40 террористов в Сирии

Самолеты ВВС Ирака нанесли удары по объектам террористической организации "Исламское государство" в Сирии, ликвидировав при этом 40 боевиков, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на данные иракского Минобороны.

Истребители F-16 в ходе одного из ударов уничтожили строение, в котором террористы хранили оружие. При этом погибли 10 членов ИГ, отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Кроме этого иракская военная авиация нанесла удар еще по одному зданию, в результате чего были уничтожены 30 террористов ИГ.