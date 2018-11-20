Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9459 RUR   0.0259 GBR   2.1854 TRY   0.3191

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 13° 22 Ноя 11° 23 Ноя 11°

Социум 20.11.2018 17:41

Минтруда будет рассылать SMS выходящим на пенсию с указанием размера пенсии

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана во вторник презентовало портал «E-sosial».

«В этом социальном реестре собрана информация о 4 млн гражданах нашей республики», - заявил на презентации министр труда Сахиль Бабаев.

По его словам, население Азербайджана, «пользуясь «единым окном» «E-sosial», может получить напрямую доступ к интересующей его информации.

Министр подчеркнул, что создание социального реестра является одним из направлений проводимых в Азербайджане реформ в социальной сфере.

«Также близится к завершению работы по созданию электронной системы занятости, которая будет запущена в тестовом режиме 15 декабря, а официально эта система начнет действовать с 1 января 2019 года », - отметил он.

По его словам, обе эти системы созданы в соответствии с указом президента Азербайджана от 5 сентября 2018 года.

«Ежемесячно в Азербайджане социальные выплаты получают 2,8 млн граждан. Еще более 2 млн человек охвачены другими видами выплат», - сказал С.Бабаев.

Министр отметил, что еще одним направлением реализуемых в социальной сфере реформ является автоматизация пенсионных выплат.

«С использованием соответствующей электронной системы граждане Азербайджана при достижении пенсионного возраста в свой день рождения получат SMS с указанием размера пенсии, а также информацию о том, где можно получить пенсионную карточку. Законодательные акты по автоматизации пенсионных выплат представлены в Милли меджлис, и они рекомендованы к принятию в первом чтении», - подчеркнул С.Бабаев.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СОЦИУМ, РЕФОРМЫ, МИНИСТР

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]