Минтруда будет рассылать SMS выходящим на пенсию с указанием размера пенсии

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана во вторник презентовало портал «E-sosial».
«В этом социальном реестре собрана информация о 4 млн гражданах нашей республики», - заявил на презентации министр труда Сахиль Бабаев.
По его словам, население Азербайджана, «пользуясь «единым окном» «E-sosial», может получить напрямую доступ к интересующей его информации.
Министр подчеркнул, что создание социального реестра является одним из направлений проводимых в Азербайджане реформ в социальной сфере.
«Также близится к завершению работы по созданию электронной системы занятости, которая будет запущена в тестовом режиме 15 декабря, а официально эта система начнет действовать с 1 января 2019 года », - отметил он.
По его словам, обе эти системы созданы в соответствии с указом президента Азербайджана от 5 сентября 2018 года.
«Ежемесячно в Азербайджане социальные выплаты получают 2,8 млн граждан. Еще более 2 млн человек охвачены другими видами выплат», - сказал С.Бабаев.
Министр отметил, что еще одним направлением реализуемых в социальной сфере реформ является автоматизация пенсионных выплат.
«С использованием соответствующей электронной системы граждане Азербайджана при достижении пенсионного возраста в свой день рождения получат SMS с указанием размера пенсии, а также информацию о том, где можно получить пенсионную карточку. Законодательные акты по автоматизации пенсионных выплат представлены в Милли меджлис, и они рекомендованы к принятию в первом чтении», - подчеркнул С.Бабаев.
Р.Бабаев
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