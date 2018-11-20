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20.11.2018 17:53

В Баку прошли педагогические чтения «Творчество Достоевского в современном Азербайджане»

20 ноября с.г. в Бакинском Славянском университете (БСУ) состоялись педагогические чтения на тему «Творчество Достоевского в современном Азербайджане», организованные совместно с представительством Россотрудничества в Азербайджане.

Собравшихся преподавателей и студентов приветствовал проректор по науке Бакинского Славянского университета, доктор филологических наук, профессор Рафик Новрузов.

В чтениях приняли участие кандидат филологических наук, доцент БСУ Кямаля Умудова, кандидат филологических наук, доцент БСУ Махруг Тагиева, кандидат филологических наук, доцент БСУ Насиб Джабраилов, преподаватель колледжа Западного университета, докторант БСУ Фаргана Исаева, доктор филологических наук, заведующий кафедрой русского языка БСУ, профессор Ильяс Гамидов.

Мероприятие прошло в рамках подготовки к празднованию в 2021 году 200-летия великого русского писателя, философа и публициста Фёдора Достоевского.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]