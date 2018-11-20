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Внутренняя политика 20.11.2018 19:55

Президент Алиев сменил начальника академии МЧС Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Баба Салаева начальником академии МЧС, сообщает сайт главы государства.

Другим распоряжением, И.Алиев освободил Панаха Сулейманова от должности начальника академии МЧС.

Ф.Исазаде

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Тэги: МЧС, АКАДЕМИЯ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]