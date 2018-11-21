Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.1746 TRY   0.3157

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 11° 23 Ноя 11° 24 Ноя

СНГ 21.11.2018 15:41

Казахстан продолжит мирную многовекторную внешнюю политику - Назарбаев

Казахстан продолжит мирную внешнюю политику, в том числе в отношении России, Китая и США, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы будем и далее продолжать мирную многовекторную политику", - сказал Н.Назарбаев в среду в Астане на встрече с дипломатическим корпусом.

Он отметил, что Казахстан развивает дружеские отношения в рамках ЕАЭС с РФ.

"Недавно в Петропавловске мы провели форум межрегионального сотрудничества, этот 15-ый форум был успешно проведен", - напомнил президент.

"Были достигнуты договоренности с Китаем, мы дальше будем развивать стратегическое партнерство с Китаем", - добавил также Н.Назарбаев.

По его словам, Казахстан для этого "проводит все меры".

Н.Назарбаев также напомнил, что в ходе визита в январе в Вашингтон была достигнута договоренность с президентом США Дональдом Трампом "о расширении стратегического партнерства".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ВНЕШПОЛИТИКА


Похожие новости


В столице Казахстана появится новый дипломатический городок ЕС и ЕАЭС в перспективе обязательно будут сотрудничать, убежден Назарбаев Назарбаев примет участие в сессии СКБ ОДКБ в Астане и казахстанско-российском межрегиональном форуме в Петропавловске Назарбаев пригласил короля Саудовской Аравии посетить Казахстан Казахстан обеспокоен кризисом доверия в международных отношениях - Назарбаев Назарбаев назвал казахстанско-российские отношения образцовыми, намерен продолжать этот курс

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]