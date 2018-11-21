Казахстан продолжит мирную многовекторную внешнюю политику - Назарбаев

Казахстан продолжит мирную внешнюю политику, в том числе в отношении России, Китая и США, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Мы будем и далее продолжать мирную многовекторную политику", - сказал Н.Назарбаев в среду в Астане на встрече с дипломатическим корпусом.
Он отметил, что Казахстан развивает дружеские отношения в рамках ЕАЭС с РФ.
"Недавно в Петропавловске мы провели форум межрегионального сотрудничества, этот 15-ый форум был успешно проведен", - напомнил президент.
"Были достигнуты договоренности с Китаем, мы дальше будем развивать стратегическое партнерство с Китаем", - добавил также Н.Назарбаев.
По его словам, Казахстан для этого "проводит все меры".
Н.Назарбаев также напомнил, что в ходе визита в январе в Вашингтон была достигнута договоренность с президентом США Дональдом Трампом "о расширении стратегического партнерства".
Алиев соболезнует президенту Афганистана в связи c террористическим актом в Кабуле
В МИД Азербайджана обвинили Пашиняна в нецивилизованном поведении
Трамп назвал шикарным снижение цен на нефть и призвал снизить их еще
Правительство Азербайджана планирует с 2019г взимать акцизный налог на импорт автобусов
Правительство Азербайджана предлагает повысить акцизы на импорт автомобилей
В Азербайджане законодательно запретили трансляцию в дневное время телерадиопередач возрастной категории 16+
Телешоу про путешествия в Баку вошли в топ-5 на российских телеканалах
Обед ко Дню благодарения в США подешевел до минимума с 2010г, цены на индейку упали на 4%
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»