Казахстан продолжит мирную многовекторную внешнюю политику - Назарбаев

Казахстан продолжит мирную внешнюю политику, в том числе в отношении России, Китая и США, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Мы будем и далее продолжать мирную многовекторную политику", - сказал Н.Назарбаев в среду в Астане на встрече с дипломатическим корпусом.

Он отметил, что Казахстан развивает дружеские отношения в рамках ЕАЭС с РФ.

"Недавно в Петропавловске мы провели форум межрегионального сотрудничества, этот 15-ый форум был успешно проведен", - напомнил президент.

"Были достигнуты договоренности с Китаем, мы дальше будем развивать стратегическое партнерство с Китаем", - добавил также Н.Назарбаев.

По его словам, Казахстан для этого "проводит все меры".

Н.Назарбаев также напомнил, что в ходе визита в январе в Вашингтон была достигнута договоренность с президентом США Дональдом Трампом "о расширении стратегического партнерства".