Намерение США выйти из ДРСМД является вызовом для безопасности России и Белоруссии - Лавров

Планы США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и наращивании военной активности НАТО вблизи российско-белорусских границ создают вызовы безопасности России и Белоруссии и требуют соответствующей реакции по линии Союзного государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

В среду на пресс-конференции в Минске по итогам переговоров со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем С.Лавров сообщил, что он и В.Макей "выразили озабоченность ростом напряженности на европейском континенте во многом в силу наращивания военной активности НАТО вблизи наших границ, а также в связи с намерением Вашингтона, о чем было заявлено, выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности".

"Безусловно, это создает вызовы нашей безопасности, которые требуют соответствующей реакции как по линии нашего Союзного государства, так и по линии Организации Договора о коллективной безопасности", - подчеркнул глава МИД РФ.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.