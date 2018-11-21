Президент Молдавии предлагает России стратегическое партнерство

Президент Молдавии Игорь Додон, выступая в среду на заседании Госдумы, призвал подписать совместную с Россией декларацию о стратегическом партнерстве.

"Для наполнения конкретным содержанием политики молдавско-российских отношений и стратегического партнёрства предлагаю и считаю необходимым в ближайшем будущем подписать совместную декларацию о стратегическом партнёрстве и создать совместный комитет на высоком политическом уровне, целью которого будет всестороннее обсуждение вопросов стратегического характера", - сказал И.Додон,.

Он отметил, что "Россия, как одна из мировых держав, оказывает существенное влияние на общемировые процессы в сфере глобальной безопасности, вопросы формирования справедливого международного порядка и многополярного мира".

"В этом контексте мы считаем, что сможем объединить усилия для эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы существованию молдавского государства", - добавил И.Додон.