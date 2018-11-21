Премьер Грузии призвал Брюссель активизировать роль ЕС в региональном урегулировании

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе в среду на встрече в Брюсселе с председателем Европейского Совета Дональдом Туском призвал ЕС усилить свое участие в мирном урегулировании конфликтов в Грузии, в том числе и в рамках двустороннего диалога Евросоюз-Россия, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Со своей стороны Д.Туск "дал позитивную оценку динамике отношений ЕС с Грузией и подтвердил дальнейшую поддержку со стороны своей организации", говорится в сообщении.

Участники встречи обсудил вопросы сотрудничества Грузии и ЕС, осуществляемые в Грузии реформы, отмечается в сообщении.

"В ходе состоявшейся беседы господин Туск поинтересовался ходом предвыборной кампании второго тура президентских выборов в Грузии, который должен состоятся 28 ноября и выразил надежду, что эти выборы пройдут в свободной и справедливой обстановке", - отметили в пресс-службе.