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Регион 21.11.2018 16:03

Премьер Грузии призвал Брюссель активизировать роль ЕС в региональном урегулировании

Глава грузинского правительства Мамука Бахтадзе в среду на встрече в Брюсселе с председателем Европейского Совета Дональдом Туском призвал ЕС усилить свое участие в мирном урегулировании конфликтов в Грузии, в том числе и в рамках двустороннего диалога Евросоюз-Россия, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Со своей стороны Д.Туск "дал позитивную оценку динамике отношений ЕС с Грузией и подтвердил дальнейшую поддержку со стороны своей организации", говорится в сообщении.

Участники встречи обсудил вопросы сотрудничества Грузии и ЕС, осуществляемые в Грузии реформы, отмечается в сообщении.

"В ходе состоявшейся беседы господин Туск поинтересовался ходом предвыборной кампании второго тура президентских выборов в Грузии, который должен состоятся 28 ноября и выразил надежду, что эти выборы пройдут в свободной и справедливой обстановке", - отметили в пресс-службе.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕМЬЕР, ЕС, ТУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]