Об аргументации по новым санкциям США нужно спрашивать у Вашингтона - Кремль

В Кремле не стали комментировать новые санкции США в отношении РФ из-за Сирии, переадресовали в Вашингтон вопросы по аргументации этих рестрикций.
"Нужно аргументацию по этим санкциям спрашивать у Соединенных Штатов Америки", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.
Накануне OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) включил в список секторальных санкций США ФГУП "Промсырьеимпорт" и его первого заместителя генерального директора Андрея Догаева.
Причина включения в список - содействие поставкам нефти в Сирию.
В санкционный список, связанный с Сирией, также попала российская компания ООО "Глобальные концепции Групп", санкционный режим изменен и в отношении "Мир бизнес банка". Помимо российских физических и юридических лиц, под новые санкции США попали двое граждан Сирии, один гражданин Ливана и двое иранцев, а также иранская компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»