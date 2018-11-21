Об аргументации по новым санкциям США нужно спрашивать у Вашингтона - Кремль

В Кремле не стали комментировать новые санкции США в отношении РФ из-за Сирии, переадресовали в Вашингтон вопросы по аргументации этих рестрикций.

"Нужно аргументацию по этим санкциям спрашивать у Соединенных Штатов Америки", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в среду.

Накануне OFAC (Office of Foreign Assets Control, структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) включил в список секторальных санкций США ФГУП "Промсырьеимпорт" и его первого заместителя генерального директора Андрея Догаева.

Причина включения в список - содействие поставкам нефти в Сирию.

В санкционный список, связанный с Сирией, также попала российская компания ООО "Глобальные концепции Групп", санкционный режим изменен и в отношении "Мир бизнес банка". Помимо российских физических и юридических лиц, под новые санкции США попали двое граждан Сирии, один гражданин Ливана и двое иранцев, а также иранская компания Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical.