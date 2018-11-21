Белоруссия в целом довольна тем, как решаются проблемные вопросы с РФ - глава МИД

Белорусская сторона в целом удовлетворена динамикой решения проблемных вопросов с Россией, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
"В целом мы удовлетворены той динамикой, которая существует в решении (...) проблемных моментов в наших отношениях, и нас искренне радует взаимная нацеленность на это", - сказал В.Макей журналистам в среду в Минске.
Он отметил, что встреча президентов двух стран в Сочи в сентябре "придала серьезную динамику" процессу решения тех вопросов, которые пока еще остаются в повестке дня. В частности, были утверждены балансы поставки нефти и нефтепродуктов на 2019 год, решен вопрос с выделением очередного транша кредита ЕФСР, согласован баланс спроса и предложения по поставкам сельхозпродукции.
"Вместе с тем, остаются еще вопросы. (...) Это и урегулирование вопросов, связанных с налоговым маневром в сфере нефтедобычи в России, и вопрос большей сбалансированности нашей внешнеэкономической деятельности", - сказал В.Макей.
"Потому что наш экспорт в Россию за девять месяцев этого года вырос всего лишь на 0,6%, а импорт оттуда на 22%", - отметил глава МИД.
По его словам, эти вопросы станут предметом обсуждения на предстоящем заседании Совета министров Союзного государства в декабре.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»