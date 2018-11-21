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СНГ 21.11.2018 16:27

Белоруссия в целом довольна тем, как решаются проблемные вопросы с РФ - глава МИД

Белорусская сторона в целом удовлетворена динамикой решения проблемных вопросов с Россией, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"В целом мы удовлетворены той динамикой, которая существует в решении (...) проблемных моментов в наших отношениях, и нас искренне радует взаимная нацеленность на это", - сказал В.Макей журналистам в среду в Минске.

Он отметил, что встреча президентов двух стран в Сочи в сентябре "придала серьезную динамику" процессу решения тех вопросов, которые пока еще остаются в повестке дня. В частности, были утверждены балансы поставки нефти и нефтепродуктов на 2019 год, решен вопрос с выделением очередного транша кредита ЕФСР, согласован баланс спроса и предложения по поставкам сельхозпродукции.

"Вместе с тем, остаются еще вопросы. (...) Это и урегулирование вопросов, связанных с налоговым маневром в сфере нефтедобычи в России, и вопрос большей сбалансированности нашей внешнеэкономической деятельности", - сказал В.Макей.

"Потому что наш экспорт в Россию за девять месяцев этого года вырос всего лишь на 0,6%, а импорт оттуда на 22%", - отметил глава МИД.

По его словам, эти вопросы станут предметом обсуждения на предстоящем заседании Совета министров Союзного государства в декабре.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ТОРГОВЛЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]