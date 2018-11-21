Пресс-релиз

23 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку будет показана видеозапись концерта «Голос судьбы». Он прошел в рамках фестиваля «Вселенная - Светланов!», посвященного 90-летию российского дирижёра, композитора и пианиста, народного артист СССР Евгения Светланова. В концерте приняли участием Вадим Репин, Богдан Волков, Екатерина Морозова, Петр Мигунов, Роберт Тревиньо.

Начало – в 11:00 часов.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов