Пресс-релиз

23 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку будет показана видеозапись концерта «Голос судьбы». Он прошел в рамках фестиваля «Вселенная - Светланов!», посвященного 90-летию российского дирижёра, композитора и пианиста, народного артист СССР Евгения Светланова. В концерте приняли участием Вадим Репин, Богдан Волков, Екатерина Морозова, Петр Мигунов, Роберт Тревиньо.
Начало – в 11:00 часов.
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Электронная почта: [email protected]
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Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»