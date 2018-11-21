Патент на работу в Москве для мигрантов в 2019 году подорожает до 5 тыс. рублей

Мосгордума поддержала повышение стоимости патента на право работы в Москве для иностранцев в 2019 году на 500 рублей до 5 тыс. рублей в месяц.
Соответствующая поправка с налоговое законодательство столицы принята на заседании Мосгордумы в среду, сообщает корреспондент "Интерфакса".
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, решение о повышении стоимости патента принято с учётом роста зарплат в секторах экономики столицы, где задействован труд иностранцев.
В настоящее время иностранцу для получения осуществления трудовой деятельности в Москве необходимо приобрести патент, стоимость которого составляет 4500 рублей в месяц. В 2017 году он стоил 4200 рублей.
Алиев соболезнует президенту Афганистана в связи c террористическим актом в Кабуле
В МИД Азербайджана обвинили Пашиняна в нецивилизованном поведении
Трамп назвал шикарным снижение цен на нефть и призвал снизить их еще
Правительство Азербайджана планирует с 2019г взимать акцизный налог на импорт автобусов
Правительство Азербайджана предлагает повысить акцизы на импорт автомобилей
В Азербайджане законодательно запретили трансляцию в дневное время телерадиопередач возрастной категории 16+
Телешоу про путешествия в Баку вошли в топ-5 на российских телеканалах
Обед ко Дню благодарения в США подешевел до минимума с 2010г, цены на индейку упали на 4%
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»