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СНГ 21.11.2018 17:03

Патент на работу в Москве для мигрантов в 2019 году подорожает до 5 тыс. рублей

Мосгордума поддержала повышение стоимости патента на право работы в Москве для иностранцев в 2019 году на 500 рублей до 5 тыс. рублей в месяц.

Соответствующая поправка с налоговое законодательство столицы принята на заседании Мосгордумы в среду, сообщает корреспондент "Интерфакса".

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, решение о повышении стоимости патента принято с учётом роста зарплат в секторах экономики столицы, где задействован труд иностранцев.

В настоящее время иностранцу для получения осуществления трудовой деятельности в Москве необходимо приобрести патент, стоимость которого составляет 4500 рублей в месяц. В 2017 году он стоил 4200 рублей.

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Тэги: МОСКВА, МИГРАНТЫ, РАБОТА, ПАТЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]