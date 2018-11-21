Патент на работу в Москве для мигрантов в 2019 году подорожает до 5 тыс. рублей

Мосгордума поддержала повышение стоимости патента на право работы в Москве для иностранцев в 2019 году на 500 рублей до 5 тыс. рублей в месяц.

Соответствующая поправка с налоговое законодательство столицы принята на заседании Мосгордумы в среду, сообщает корреспондент "Интерфакса".

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, решение о повышении стоимости патента принято с учётом роста зарплат в секторах экономики столицы, где задействован труд иностранцев.

В настоящее время иностранцу для получения осуществления трудовой деятельности в Москве необходимо приобрести патент, стоимость которого составляет 4500 рублей в месяц. В 2017 году он стоил 4200 рублей.