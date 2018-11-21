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Дальнее зарубежье 21.11.2018 17:19

Политическая декларация о будущих отношениях ЕС пока не готова

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье доложил в среду Еврокомиссии о состоянии переговоров по статье 50 договора о Евросоюзе в связи с выходом Великобритании из ЕС, сообщил заместитель председателя ЕК Валдис Домбровскис.

"Европейский совет по статье 50 предусмотрен на воскресенье. Но для этого надо договориться по политической декларации о будущих отношениях. И это пока не достигнуто", - сказал зампред ЕК в среду на брифинге в Брюсселе.

Он сообщил, что в пятницу состоится совещание шерп, и до этого нужен готовый текст. "Еврокомиссия готова изучить такой текст и принять необходимые меры", - отметил В.Домбровскис.

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Тэги: ЕС, BREXIT, ОТНОШЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]